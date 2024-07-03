بعرض رسمي.. "النصر" يستهدف التعاقد مع "إيدرسون" حارس مانشستر سيتي

وقال الصحفي "سيزار لويس ميرلو" إن نادي النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، قدّم عرضًا رسميًّا ضخمًا من أجل ضم البرازيلي إيدرسون مورايس، هذا الصيف.