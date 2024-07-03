بعرض رسمي.. "النصر" يستهدف التعاقد مع "إيدرسون" حارس مانشستر سيتي

بدأت إدارة نادي النصر، خطواتها الرسمية للتعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وقال الصحفي "سيزار لويس ميرلو" إن نادي النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، قدّم عرضًا رسميًّا ضخمًا من أجل ضم البرازيلي إيدرسون مورايس، هذا الصيف.
وبحسب ما نشره "سيزار لويس" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن النادي السعودي عرض على حارس السيتي عقدًا لمدة عامين مقابل مبلغ يُقَدر بـ60 مليون يورو.
وأكد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أنه في حال إعطاء إيدرسون الضوء الأخضر للنصر؛ فسيسعى لدى ناديه للموافقة على رحيله عن الدوري الإنجليزي.
وتداولت العديدُ من التقارير الصحفية -خلال الفترة الماضية- ما يفيد باهتمام نادي الاتحاد أيضًا بالتعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسَبَق أن ذكرت بعض التقارير أنه يمكن لمسؤولي النادي الإنجليزي بيع الحارس البرازيلي مقابل عرض تتراوح قيمته ما بين 45 يورو إلى 50 مليون.
وتبحث إدارة النصر عن حارس مرمى عالمي، لتعزيز مركز حراسة المرمى بدلًا من الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.
وانضم إيدرسون مورايس (30 عامًا) في يوليو 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.