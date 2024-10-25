الثلاثاء حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2023

سيتم الاحتفال بأفضل نجوم آسيا من خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سيؤول 2023، والذي يُكرم قصص النجاح من موسم مُذهل قد انقضى. ويُمكن للفرق واللاعبين والمشجعين أن يتذكروا بطولة كأس آسيا 2023 في قطر المذهلة، والعروض الرائعة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، بالإضافة إلى أبرز أحداث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والعديد من بطولات الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.