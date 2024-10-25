الثلاثاء حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2023

يُقام أضخم احتفال بألمع نجوم القارة الآسيوية، عندما تستضيف العاصمة الجميلة سيؤول، يوم الثلاثاء، النسخة الثامنة والعشرين من حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويُقام هذا الحدث الذي سيحضره أبرز نجوم القارة، لأول مرة في جمهورية كوريا، وذلك في قصر السلام الكبير الرائع بجامعة كيونغ هي، وهو أحد أبرز الأحداث المنتظرة في روزنامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
سيتم الاحتفال بأفضل نجوم آسيا من خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سيؤول 2023، والذي يُكرم قصص النجاح من موسم مُذهل قد انقضى. ويُمكن للفرق واللاعبين والمشجعين أن يتذكروا بطولة كأس آسيا 2023 في قطر المذهلة، والعروض الرائعة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، بالإضافة إلى أبرز أحداث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والعديد من بطولات الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.
وتختتم فعاليات الحفل بالحدث المرتقب مع تقديم جوائز أفضل لاعب ولاعبة في آسيا، حيث يتنافس يزن النعيمات وسيول يونغ-وو، وأكرم عفيف في فئة الرجال، بينما تتنافس كورتني فاين وكيكو سيكي وكيم هي-ري على الفوز بجائزة أفضل لاعبة في القارة.
وسيتم خلال الحفل توزيع ما مجموعه 21 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات)، والتي تم استحداثها مؤخراً، وتعترف بالتميز المستمر للاعبات كرة القدم الآسيويات من الطراز العالمي، ويتنافس على هذه الجائزة الأسترالية إيلي كاربنتر واليابانية يوي هاسيغاوا كمرشحتين لأول مرة.
كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.
وسيتم الإعلان عن فئات الجوائز التالية خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سيؤول 2023، على أن يتم تقديمها في حدث خاص آخر:
- أفضل لاعبة شابة في آسيا (سيدات).
- أفضل لاعب شاب في آسيا (رجال).
- أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات).
- أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال).
- الجوائز الخاصة للحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.