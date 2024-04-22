الكشف عن الأندية الفائزة للربع الأول والثاني من جائزة المسؤولية الاجتماعية.. تعرّف عليها

فازت أندية الفتح والفيحاء والتقدم تواليًا بالمراكز الثلاثة الأولى للربع الأول من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، التي تمثل أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) وذلك استنادًا لتقويم الموسم الرياضي لملف مبادرة الحوكمة التابعة لوزارة الرياضة للموسم الحالي.
وفازت أندية الاتفاق والعدالة والخليج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي بجواز الربع الثاني للجائزة عن فترة التقييم المرتبطة بالأشهر (يناير، فبراير، مارس)، استنادًا لذات التقويم المرتبط بالمبادرة.
وكانت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت خلال حفل الجائزة في الموسم الماضي، عن إطلاق 3 جوائز عن كل ربع، إضافة إلى حفل الجائزة السنوية، وذلك بهدف تحفيز الأندية بشكلٍ أكبر على أعمال ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى استحداث جائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية المخصصة للاعبين والذي سيقام نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وشارك 62 ناديًا في الربع الأول نفذوا خلاله 360 مبادرة، فيما شارك 63 ناديًا في تنفيذ 355 مبادرة خلال فترة تقييم الربع الثاني.
وشهد الربع الأول تحقيق الفتح المركز الأول عن مبادرته (عيش المسؤولية) والتي أجرى من خلالها مجموعة من عمليات تصحيح النظر لبعض الفتيات من فئة الأيتام، فيما حقق الفيحاء المركز الثاني عن مبادرة (رايتك وردية) والتي ساهمت بفعالية في تسليط الضوء على أهمية عمل الفحوصات الأولية للكشف عن سرطان الثدي، في حين جاء التقدم ثالثًا عن مبادرة (توفير الأجهزة للمرضى) والتي أسهم النادي من خلالها في توفير بعض المستلزمات الطبية لمرضى الطب المنزلي.
وحقق نادي الاتفاق في فترة التقييم للربع الثاني، جائزة المركز الأول عن مبادرة (اتفاقنا أخضر) والتي أعد فيها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدنيًا للمشاركة في الأولمبياد الخاص بالجودو، فيما جاء العدالة ثانيًا بمبادرة (فتاة القوة)، والتي قدم النادي من خلالها برنامجًا تدريبيًا للفتيات في مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، في حين جاء الخليج ثالثاً عن مبادرة (يوم التأسيس)، والتي دشن خلالها احتفالية شملت عددًا من الأنشطة لأهالي سيهات تزامنًا مع هذه المناسبة الغالية.