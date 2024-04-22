الكشف عن الأندية الفائزة للربع الأول والثاني من جائزة المسؤولية الاجتماعية.. تعرّف عليها

وحقق نادي الاتفاق في فترة التقييم للربع الثاني، جائزة المركز الأول عن مبادرة (اتفاقنا أخضر) والتي أعد فيها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدنيًا للمشاركة في الأولمبياد الخاص بالجودو، فيما جاء العدالة ثانيًا بمبادرة (فتاة القوة)، والتي قدم النادي من خلالها برنامجًا تدريبيًا للفتيات في مجموعة من الألعاب المختلفة بالنادي، في حين جاء الخليج ثالثاً عن مبادرة (يوم التأسيس)، والتي دشن خلالها احتفالية شملت عددًا من الأنشطة لأهالي سيهات تزامنًا مع هذه المناسبة الغالية.