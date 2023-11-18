في مقر معسكر الأخضر.. رابطة لاعبي كرة القدم تجتمع بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

اجتمعت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين مساء اليوم السبت بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في مقر معسكر المنتخب المقام حاليًا بمحافظة الأحساء استعدادًا لمواجهات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتعريف بأدوارها، والخدمات التي تقدمها لدعم اللاعبين في الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك تقديم الاستشارات المالية، إضافة إلى دور الرابطة بتمثيلها اللاعبين في اللجان وغرف فض المنازعات واتخاذ القرارات.
كما تم خلال الاجتماع عرض آلية وطريقة الاشتراك بعضوية الرابطة، والبدء في الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها للاعبين. وقد تم طرح العديد من الاستفسارات من قِبل لاعبي المنتخب، والإجابة عنها.
وقد مثَّل الرابطة في هذا الاجتماع رئيس مجلس الإدارة محمد السهلاوي، ونائبه موسى الشمري، وكذلك المدير التنفيذي مشاري المقبل، ومسؤول تطوير الأعمال عبدالإله البريدي.