في مقر معسكر الأخضر.. رابطة لاعبي كرة القدم تجتمع بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

كما تم خلال الاجتماع عرض آلية وطريقة الاشتراك بعضوية الرابطة، والبدء في الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها للاعبين. وقد تم طرح العديد من الاستفسارات من قِبل لاعبي المنتخب، والإجابة عنها.