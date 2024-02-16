التعادل سيد الموقف في مواجهة الوحدة والطائي

خيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة الوحدة مع ضيفه الطائي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أُتيحت لهما أمام المرميَين؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ونجح أصحاب الضيافة في افتتاح التسجيل عبر المدافع المغربي جواد اليامق من تسديدة صاروخية، سكنت شباك الحارس معتز البقعاوي في الدقيقة الـ72 من زمن المباراة.
وألغى الحكم خالد الطريس هدف تعزيز النتيجة للوحدة الذي سجله المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ83 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.
وتمكن الروماني أندريه كورديا من تعديل النتيجة للطائي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+8) من تصويبة قوية، باغتت الحارس منير محمدي.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ أضاف الوحدة نقطة لرصيده الذي أصبح 26 نقطة في المركز التاسع، كما رفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.