التعادل سيد الموقف في مواجهة الوحدة والطائي

خيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة الوحدة مع ضيفه الطائي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.