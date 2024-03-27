في نسخته الأولى .. كأس اتحاد القدم بين سيدات الأهلي والشباب

يلتقي فريق الشباب ونظيره الأهلي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى.