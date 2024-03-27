في نسخته الأولى .. كأس اتحاد القدم بين سيدات الأهلي والشباب

يلتقي فريق الشباب ونظيره الأهلي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى.
وجاء تأهل الفريقين للمباراة النهائية بعد أن أقصيا فريقي الاتحاد والقادسية في نصف النهائي، إذ تغلب الشباب على مضيفه الاتحاد «5ـ4»، فيما كسبت سيدات الأهلي القادسية «3ـ2».
يُذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، بمواجهتين، ففي الأولى كسب الشباب بهدف دون مقابل، وفي المواجهة الثانية حضر التعادل السلبي.