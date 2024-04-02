في ختام الجولة 26 من دوري روشن .. الشباب يبحث عن نفسه أمام الرياض

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الشباب (المركز الـ12 - 28 نقطة) نظيره الرياض ( المركز الـ 14 - 25 نقطة)، وذلك على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في تمام العاشرة مساءً.