في ختام الجولة 26 من دوري روشن .. الشباب يبحث عن نفسه أمام الرياض

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الشباب (المركز الـ12 - 28 نقطة) نظيره الرياض ( المركز الـ 14 - 25 نقطة)، وذلك على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في تمام العاشرة مساءً.
يسعى الشباب للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ومصالحة أنصاره والعودة لسكة الانتصارات، التي تقربه أكثر من مناطق الأمان.
في المقابل يأمل الرياض تجاوز محطة الشباب من أجل تبادل المراكز في سلم الترتيب.
قمة الشرقية المنتظرة تجمع الاتفاق ونظيره الفتح، في تمام العاشرة مساءً على ملعب نادي الفتح.
فارق النقطة يشعل المواجهة بين الاتفاق "36 نقطة" وشقيقه الفتح "34 نقطة".