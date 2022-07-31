الشباب يخسر ودية ريال سرقسطة

وعمد الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق الشبابي إلى منح الفرصة إلى أكبر عددٍ من اللاعبين، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت: الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، البولندي جيجوش كريتشوفياك، حسان تمبكتي، فواز الصقور، متعب الحربي، الأرجنتيني إيفر بانيجا، حسين القحطاني، هتان باهبري، نواف العابد، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والبرازيلي كارلوس جونيور.