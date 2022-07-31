الشباب يخسر ودية ريال سرقسطة

خسر فريق الشباب الأول لكرة القدم، أمام نظيره ريال سرقسطة الإسباني "درجة ثانية" بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري حاليًا في ماربيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2022 / 2023.
وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الشباب وريال سرقسطة، على الرغم من الفرص العديدة التي سنحت للطرفين وسط تألق للحارسين والدفاع.
وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في تسجيل الهدف الأول عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا العائد من فترة إعارته لنادي العين الإماراتي بالدقيقة 59 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مواطنه بانيجا لينفرد بالحارس ويضعها بمهارة داخل الشباك، ونجح ريال سرقسطة بتعديل النتيجة بالدقيقة 79 عبر لاعبه البرتغالي جاير أمادور بتسديدة يسارية قوية، وحملت الدقيقة 85، الهدف الثاني لريال سرقسطة عن طريق إيفان أزون.
وعمد الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق الشبابي إلى منح الفرصة إلى أكبر عددٍ من اللاعبين، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت: الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، البولندي جيجوش كريتشوفياك، حسان تمبكتي، فواز الصقور، متعب الحربي، الأرجنتيني إيفر بانيجا، حسين القحطاني، هتان باهبري، نواف العابد، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والبرازيلي كارلوس جونيور.
وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الإسباني العديد من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية معظم العناصر المشاركة في المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 11 أغسطس المقبل ضمن البرنامج الإعدادي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.