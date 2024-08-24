"السواحة": الألعاب الإلكترونية أسهمت في تشكيل مستقبل التقنية والابتكارات

وأشار إلى أن نمو وازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الأخرى التي تخدم البشرية يعود إلى وحدة معالجة الرسومات( (GPU، التي تم تصميمها في الأصل للرسومات وللألعاب وأصبحت الآن حجر الأساس لهذه التقنيات المتقدمة، مسلطًا الضوء على بعض النماذج السعودية المبتكرة التي طوعت الألعاب لإيجاد حلول للتحديات الصحية، مستشهدًا بالطالبة رشا القحطاني التي طورت ألعابًا تفاعلية تُسهم في تحسين الصحة النفسية واكتشاف اضطرابات القلق، مشيرًا إلى تجربة رائد الفضاء السعودي علي القرني، الذي ألهمه شغفه بالألعاب والمحاكاة لتحقيق حلمه ليكون طيارًا ومن ثم في الوصول إلى الفضاء.