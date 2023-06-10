غدًا فتح باب الترشُّح لرئاسة وعضوية مؤسسة الاتحاد غير الربحية

أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري روشن، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية غدًا الأحد، ولمدة يومين.
وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يُفتتح يوم غد الأحد 11يونيو باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الاتحاد غير الربحية".
وتابع البيان: "ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الـ9:00 من مساء يوم الثلاثاء المقبل 13 يونيو".
وأوضح البيان أنه "لن يتم قبول طلبات الترشح بعد انتهاء الفترة والوقت المحدد لتقديم الطلبات".
كما سيتم غدًا فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسات الهلال والنصر والأهلي غير الربحية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الرياضة نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتحويلها إلى شركات، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يُشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لكل شركة من شركات الأندية التي تم نقل ملكيتها، وإيداع قيمة النادي في الصندوق الاستثماري مقابل نقل الملكية إليها؛ وذلك بهدف تحقيق عوائد مستدامة لصالح شركة النادي. وستكون ملكية شركات أندية (الاتحاد والأهلي والنصر والهلال) موزعة وفق نسب محددة؛ إذ سيكون لصندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 75% من ملكية كل شركة، فيما سيكون الجزء المتبقي "25%" مملوكًا لكل مؤسسة غير ربحية، على أن تضم هذه المؤسسات الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية، وكذلك الأعضاء الجدد.
وتضم المؤسسة غير الربحية للنادي الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي، والأعضاء الجدد في المؤسسة، ويتم ترشيح عضوين من قِبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي، على أن يكون أحدهما رئيسًا لمجلس الإدارة.
ويضم مجلس إدارة النادي سبعة أعضاء، 5 أعضاء يتم تعيينهم من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وعضوَين يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.