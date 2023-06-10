غدًا فتح باب الترشُّح لرئاسة وعضوية مؤسسة الاتحاد غير الربحية

يُشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لكل شركة من شركات الأندية التي تم نقل ملكيتها، وإيداع قيمة النادي في الصندوق الاستثماري مقابل نقل الملكية إليها؛ وذلك بهدف تحقيق عوائد مستدامة لصالح شركة النادي. وستكون ملكية شركات أندية (الاتحاد والأهلي والنصر والهلال) موزعة وفق نسب محددة؛ إذ سيكون لصندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 75% من ملكية كل شركة، فيما سيكون الجزء المتبقي "25%" مملوكًا لكل مؤسسة غير ربحية، على أن تضم هذه المؤسسات الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية، وكذلك الأعضاء الجدد.