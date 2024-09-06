متفوقًا على برشلونة.. الهلال ضمن قائمة أغلى فرق كرة القدم حول العالم

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة: فقد حلّ فريق الهلال في المركز الثالث عشر في قائمة أغلى 15 فريقًا في كرة القدم بالعالم، متفوقًا على ناديَيْ برشلونة، وأستون فيلا الإنجليزي.