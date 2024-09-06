متفوقًا على برشلونة.. الهلال ضمن قائمة أغلى فرق كرة القدم حول العالم

دخل فريق الهلال السعودي ضمن أغلى فرق كرة القدم حول العالم خلال الوقت الحالي، نظير ما تحتويه قائمته من عدد كبير من اللاعبين العالميين في صفوفه، وذلك خلال منافسات الموسم الكروي 2024/ 2025.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة: فقد حلّ فريق الهلال في المركز الثالث عشر في قائمة أغلى 15 فريقًا في كرة القدم بالعالم، متفوقًا على ناديَيْ برشلونة، وأستون فيلا الإنجليزي.
وصنفت صحيفة "ماركا" أغلى 15 فريقًا لكرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهيمنت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز الأولى، بفضل النجوم الكبار والمواهب الكروية في صفوفها أو التي تعاقدت معها خلال الميركاتو الصيفي.
وتقدر القيمة السوقية للفريق عبر مجموع القيمة السوقية لجميع لاعبيه.
ويعدّ فريق الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد المتواجد في القائمة؛ حيث حلّ في المركز الـ13 بقيمة 485 مليون يورو.
وضمّ التصنيف 8 فرق من البريميرليغ؛ أبرزها: تشيلسي، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتوتنهام، في المراكز الخمسة الأولى.
وتصدّر تشيلسي القائمة بقيمة مليار و263 مليون يورو، متبوعًا بمانشستر يونايتد في المركز الثاني بمليار و38 مليون يورو، في حين حلّ مانشستر سيتي في المركز الثالث بمليار و17 مليون يورو.
قائمة أغلى 15 فريقًا في العالم في الوقت الراهن:
1- تشلسي الإنجليزي: مليار و263 مليون يورو
2- مانشستر يونايتد الإنجليزي: مليار و38 مليون يورو
3- مانشستر سيتي الإنجليزي: مليار و17 مليون يورو
4- أرسنال الإنجليزي: 798 مليون يورو
5- توتنهام الإنجليزي: 787 مليون يورو
6- باريس سان جيرمان الفرنسي: 772 مليون يورو
7- ليفربول الإنجليزي: 735 مليون يورو
8- ريال مدريد الإسباني: 720 مليون يورو
9- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: 683 مليون يورو
10- يوفنتوس الإيطالي: 626 مليون يورو
11- بايرن ميونخ الألماني: 588 مليون يورو
12- أتلتيكو مدريد الإسباني: 496 مليون يورو
13- الهلال السعودي: 485 مليون يورو
14- أستون فيلا الإنجليزي: 475 مليون يورو
15- برشلونة الإسباني: 461 مليون يورو