بعد نجاح استثمارها في "نيوكاسل".. السعودية تستهدف شراء "روما الإيطالي"

يستهدف صندوقُ الاستثمار السعودي شراءَ أحد أكبر الأندية بالدوري الإيطالي؛ وهو نادي روما، بعد استثماره في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ge.globo" نقلًا عن صحيفة "لا ريبوبليكا": فإن السعودية تتفاوض لشراء نادي روما؛ حيث يرغب صندوق الاستثمار الذي يملك نيوكاسل، في أن يواصل استثماره وذلك في الفريق الإيطالي.
وذكرت الصحيفة أن المستثمرين السعوديين يتفاوضون بشأن الاستحواذ الكامل على الفريق الإيطالى.
وأفادت الصحيفة بأنه من الممكن إتمام الصفقة مقابل "900" مليون يورو "4.8 مليار ريال برازيلي"، بالإضافة إلى "1.6" مليار يورو لبناء ملعب جديد.
وأشارت الصحيفة إلى وجود لقاء بين رئيس الجانب القانوني لنادي روما، ومستثمرين سعوديين في الرياض هذا الأسبوع، وتمت مناقشة العديد من الأمور التي تخصّ النادي.