بعد نجاح استثمارها في "نيوكاسل".. السعودية تستهدف شراء "روما الإيطالي"

وبحسب ما نشرته صحيفة "ge.globo" نقلًا عن صحيفة "لا ريبوبليكا": فإن السعودية تتفاوض لشراء نادي روما؛ حيث يرغب صندوق الاستثمار الذي يملك نيوكاسل، في أن يواصل استثماره وذلك في الفريق الإيطالي.