دوري روشن للمحترفين: الأخدود يلقي بالشباب في مناطق الخطر.. والأهلي يزيد جراح الحزم برباعية

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.