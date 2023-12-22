دوري روشن للمحترفين: الأخدود يلقي بالشباب في مناطق الخطر.. والأهلي يزيد جراح الحزم برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأخدود بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب قودوين في الدقيقة رقم 3 من عمر المباراة.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الشباب نواف الصعدي في الدقيقة 54 ، وللاعب الأخدود "يوركا" في الدقيقة 70 .
بتلك النتيجة يرفع فريق الأخدود رصيده من النقاط عند النقطة رقم 19 في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 18.
كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها رياض محرز في الدقيقة 45+1 قبل أن يضيف اللاعب فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 58 ثم يضيف فراس البريكان بالهدف الثالث في الدقيقة 81 قبل أن يختتم ديميرال الأهداف الأربعة في الدقيقة 90+1.
بتلك النتيجة يرفع فريق الأهلي رصيده من النقاط عند النقطة رقم 37 في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 12.