المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024م

وقدّم فرسان المنتخب السعودي أداءً مميزًا خلال أشواط البطولة المختلفة؛ حيث حقق الفارس عبدالله الشربتلي في اليوم الأول المركزَ الأول في شوط 140 سم، وفي الشوط الثاني ارتفاع 145 سم المؤهل لشوط الجائزة الكبرى استطاع جميع الفرسان التأهل، وحقق الفارس عبدالله الشربتلي خلال الشوطِ المركزَ الأول؛ فيما حل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثالث؛ فيما استطاع الفارس رمزي الدهامي في ثاني أيام البطولة تحقيق المركز الأول في الشوط المؤهل لكأس العالم، والمركز الرابع في شوط 140 سم، وفي اليوم الثالث للبطولة توج الفارس خالد المبطي بطلًا للشوط ارتفاع 150 سم، وحل زميله الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثالث، واختتم فرسان المنتخب مشاركتهم في اليوم الختامي للبطولة بتحقيق كأس الأمم في شوط الفِرَق، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.