للمرة الثانية.. العين بطلاً لدوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم السبت على يوكوهاما الياباني.
وانتهت المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بفوز العين الإماراتي بخمسة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة الـ8 قبل أن يضيف محترف الفريق كاكو الهدف الثاني في الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء، ثم عدل النتيجة اللاعب يان في الدقيقة الـ40.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة الـ67 قبل أن يضيف لابا كودجو الهدف الرابع للعين بخطأ من حارس المرمى الياباني.
وفي الدقيقة الـ90+5 أضاف لابا كودجو من جديد الهدف الخامس للعين.
يُذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق الياباني بهدفين لهدف.
وشهدت المباراة طرد حارس مرمى الفريق الياباني ويليام في الدقيقة الـ45+10.