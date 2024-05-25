للمرة الثانية.. العين بطلاً لدوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلُّبه في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم السبت على يوكوهاما الياباني.