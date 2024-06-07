مدافع النصر يحتفظ بمكانه في تشكيلة إسبانيا بكأس أوروبا

شهدت قائمة منتخب إسبانيا لكرة القدم المشاركة في كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف تواجد مدافع فريق النصر إيمريك لابورت.
وأعلن اليوم الجمعة المدرب لويس دي لا فوينتي القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في كأس أوروبا، حيث ضمت 26 لاعباً بعد استبعاده قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي، ولاعبي وسط أتلتيكو مدريد وجيرونا ماركوس يورنتي وأليكس غارسيا.
واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في مايو قبل تقليصها إلى 26 للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 يونيو حتى 14 يوليو.
جاءت قائمة إسبانيا النهائية على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي).
الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، روبين لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديز (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي)
الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن زوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيز (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)
الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، لامين يامال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، أيوزي بيريز (ريال بيتيس).
الجدير بالذكر أن إسبانيا تلعب في المجموعة الثانية بالبطولة القارية إلى جانب منتخبات كرواتيا وألبانيا وإيطاليا.