مدافع النصر يحتفظ بمكانه في تشكيلة إسبانيا بكأس أوروبا

واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في مايو قبل تقليصها إلى 26 للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 يونيو حتى 14 يوليو.