رابطة المحترفين تجري تحديثات على إجراءات اختيار "رجل المباراة"

ولا يبدو الاختلاف كبيرًا بين الموسمين الماضي والجاري في التفاصيل الكبرى لهذه المنافسة التي تستهدف تمييز أفضل لاعب في المباراة عبر اختيار الجماهير؛ لكن الاختلاف الأبرز يكمن في رفع مستوى إثارة التنافس عليها في 2025–2026، إضافة إلى تحسين تنظيمها مع سهولة الوصول للمشاركة بالأصوات فيها، بعد رعاية شركة عبداللطيف جميل للسيارات للجائزة.