كأس خادم الحرمين الشريفين: النجمة يفجّرها ويرمي بالرائد خارج المسابقة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة مفاجأة قوية بعدما تغلب على الرائد وأطاح به خارج مسابقة الكأس وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب إدارة التعليم.