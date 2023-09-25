كأس خادم الحرمين الشريفين: النجمة يفجّرها ويرمي بالرائد خارج المسابقة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة مفاجأة قوية بعدما تغلب على الرائد وأطاح به خارج مسابقة الكأس وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب إدارة التعليم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز النجمة بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها محترفو النجمة اللاعب باري في الدقيقة 11 ثم ليما في الدقيقة 12 قبل أن يقلص النتيجة للرائد لاعبه كريم البركاوي بهدف في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة يتأهل النجمة لدور الـ 16 فيما يخرج الرائد من المسابقة.