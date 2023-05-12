اهتمام عالمي كبير بنقل نهائي كأس الملك.. 54 قناة من 168 دولة حول العالم

تحظى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية، سواء المقروءة أو المرئية؛ فقد حصلت 54 قناة عالمية من 168 دولة حول العالم على حقوق النقل التلفزيوني لنهائي كأس الملك بين الهلال ونظيره الوحدة، الذي يستضيفه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "54 قناة عالمية.. 168 دولة.. نهائي #أغلى_الكؤوس عالميًّا".
وتحمل نسخة 2022-2023 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 48 في تاريخ المسابقة، وتناوب على التتويج بها عشرة فِرق مختلفة.
وسيشهد النهائي الكبير إما تتويج الهلال بلقبه العاشر في المسابقة، أو الأول للوحدة منذ 57 عامًا والثالث بتاريخه بعد عامَي 1957- 1966.
ويتصدر الأهلي قائمة الفِرق الأكثر فوزًا بكأس الملك بـ 13 مرة، ثم الهلال والاتحاد بـ 9 ألقاب لكل منهما، والنصر بـ 6 ألقاب، ويليهم الشباب. وتعد فرق التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزًا بالبطولة؛ إذ لم تحرزها سوى مرة واحدة.