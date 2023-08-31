كريستيانو لاعب الشهر بدوري "روشن" و"العييري" أفضل لاعب واعد

فاز نجم النصر، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب الشهر "أغسطس" في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقاد كريستيانو فريقه لحصد 6 نقاط، حيث سجل 5 أهداف وصنع 2، ليفوز بالجائزة متفوقًا على رياض محرز وكورنادو ومالكوم.
وذهبت جائزة أفضل حارس للبرازيلي جروهي، حارس نادي الاتحاد، الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، فيما فاز لاعب التعاون عبدالملك العييري بجائزة أفضل لاعب واعد.
وفاز بجائزة أفضل مدرب، المدير الفني للاتحاد نونو سانتو، الذي قاد فريقه لحصد العلامة الكاملة بـ 12 نقطة متصدرًا بها الترتيب العام.