كريستيانو لاعب الشهر بدوري "روشن" و"العييري" أفضل لاعب واعد

وذهبت جائزة أفضل حارس للبرازيلي جروهي، حارس نادي الاتحاد، الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، فيما فاز لاعب التعاون عبدالملك العييري بجائزة أفضل لاعب واعد.