يواجه لبنان ودياً الخميس.. الأخضر يرفع استعداده في معسكر قطر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.