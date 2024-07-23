الفيصل يستعرض ملف السعودية لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية

وقدَّم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الجلسة عرضًا عن جاهزية السعودية ورؤيتها لاستضافة هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق، من خلال التعريج على الإمكانيات التي تتمتع بها السعودية، المتمثلة في استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي منذ إطلاق رؤية 2030.