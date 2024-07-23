الفيصل يستعرض ملف السعودية لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية

استعرضت الجلسة الـ142 للجنة الأولمبية الدولية، التي عُقدت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وحضور أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ملف استضافة السعودية دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى عام 2025م.
وقدَّم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الجلسة عرضًا عن جاهزية السعودية ورؤيتها لاستضافة هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق، من خلال التعريج على الإمكانيات التي تتمتع بها السعودية، المتمثلة في استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي منذ إطلاق رؤية 2030.
واستعرضت الأميرة ريما بنت بندر الأدوار الكبيرة للرياضة بالسعودية، وتمكين الاستدامة، والإسهام في رفع مستوى الرياضة العالمية.
وضم الوفد الرسمي للمملكة في الجلسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد السعودي المشارك في أولمبياد باريس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس الإدارة عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز باعشن.
وأشادت الجلسة بالملف السعودي لاستضافة الألعاب مبدية تأكيداتها أن السعودية هي الخيار الأفضل لاستضافة النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية؛ للخبرات والمهارات التي تمتلكها في هذا الجانب.