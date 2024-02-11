للمرة الثانية على التوالي.. الأخضر السعودي للكريكيت بطلًا لكأس التحدي الآسيوي

حقّق المنتخبُ السعودي للكريكيت، اليوم الأحد، بطولةَ كأس التحدي الآسيوي للرجال المقامة في تايلاند، بعد فوزه على منتخب كمبوديا في أولى بطولات الموسم الجديد، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت الأمير سعود بن مشعل آل سعود، والرئيس التنفيذي للاتحاد طارق بن زياد سقّا.
وتعدُّ بطولةُ كأس التحدّي الآسيوي البطولةَ الثانية للمنتخب السعودي للكريكيت، بعد تحقيقه ذاتَ البطولة العام الماضي، بنظامها السابق "50 أوفر".
ونجح المنتخب في تحقيق البطولة بالعلامة الكاملة؛ حيث تصدّر مجموعتَه التي تضمّ منتخبات: كمبوديا، وبوتان، وإندونيسيا، ثم تغلّب على منتخب اليابان في نصف النهائي.