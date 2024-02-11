للمرة الثانية على التوالي.. الأخضر السعودي للكريكيت بطلًا لكأس التحدي الآسيوي

حقّق المنتخبُ السعودي للكريكيت، اليوم الأحد، بطولةَ كأس التحدي الآسيوي للرجال المقامة في تايلاند، بعد فوزه على منتخب كمبوديا في أولى بطولات الموسم الجديد، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت الأمير سعود بن مشعل آل سعود، والرئيس التنفيذي للاتحاد طارق بن زياد سقّا.