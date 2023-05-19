"كاف" يعلن عن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وبرنامج تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحادُ الأفريقي لكرة القدم، أنّ قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 المزمع تنظيمها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، ستجرى يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل.
واعتمدت اللجنةُ التنفيذية للاتحاد الأفريقي بعد اجتماعها اليوم الجمعة في الجزائر، النظامَ الجديد للكاف بشأن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48، وتخصيص 9 مقاعد لمنتخبات أفريقيا.
وسيشارك في التصفيات الأفريقية، 54 منتخبًا، مقسّمة إلى 9 مجموعات؛ حيث سيتأهّل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثاني من كل المجموعات ملحقًا قاريًّا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.
فيما ستجرى قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، الأربعاء 12 يوليو المقبل، في بنين، على هامش اجتماعات كونغرس الكاف رقم 45.
كما أعلن "الكاف" الأجندةَ الكاملة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؛ إذ ستقام أول جولتين خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.
وأوضح الكاف أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025، قبل خوض الجولتين السابعة والثامنة خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، والتاسعة والعاشرة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر.
وستقام الدورة الإقصائية الأولى بين أفضل 4 منتخبات تحتلّ الوصافة، خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، بينما ستقام الدورة الإقصائية الدولية في مارس 2026.