"كاف" يعلن عن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وبرنامج تصفيات كأس العالم 2026

وسيشارك في التصفيات الأفريقية، 54 منتخبًا، مقسّمة إلى 9 مجموعات؛ حيث سيتأهّل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثاني من كل المجموعات ملحقًا قاريًّا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.