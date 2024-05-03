دوري روشن للمحترفين: أبها يُنعش آماله في البقاء بثلاثية الاتحاد

أنعش فريق أبها حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفوز كبير على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.