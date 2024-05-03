دوري روشن للمحترفين: أبها يُنعش آماله في البقاء بثلاثية الاتحاد

أنعش فريق أبها حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفوز كبير على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف أصحاب الضيافة تناوب على تسجيلها كل من الدولي البولندي غريغوري كريتشوفياك وحسن العلي وفابيان نوغيرا بالدقائق (الـ57، الـ69 والـ73) على التوالي، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد البرتغالي جوتا في الدقيقة الـ63.
وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 28 نقطة؛ احتل بها المركز السادس عشر، بينما تجمَّد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس.