قبل 48 ساعة من "نزال أشرس رجل على الأرض".. "فيوري وانجانو" يتواجهان في المؤتمر الصحافي قبل الحلبة

وعلى خلفية الاستعداد لانطلاق النزال العالمي أبدى مروج الملاكمة فرانك وارين انبهاره بما رأى، حيث أكد أنه لم يشاهد من قبل تنظيمًا بهذا الشكل، إذ تم بناء المكان في 60 يومًا، مما يؤكد حسب تصريحه أن خلف هذا الإنجاز قصة رائعة، مشيرًا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ يدير فريقًا عظيمًا، وأن ما تحقق شيء يدعو إلى الاحترام وسيدخل التاريخ حتمًا.