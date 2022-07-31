المنتخب الفلسطيني أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الفلسطيني تحت 20 عاماً إلى دور نصف النهائي البطولة العربية بتغلبه على نظيره الأردني بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفاً لهدف في افتتاح مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.