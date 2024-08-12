كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض : 3 أندية جديدة تدخل جدول الترتيب العام.. والصدارة دائمًا وأبدًا لصقور فالكونز

ومع انتهاء بطولات الأسبوع السادس، تبقت 7 بطولات إضافية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسيحتضن الأسبوع السابع منها 3 بطولات هي: ستاركرافت 2، كول أوف يوتي: مودرن وار فير 3، EA Sports FC24، حيث تنطلق مرحلة المجموعات في بطولة ستاركرافت 2 يوم الأربعاء، في حين تبدأ المنافسات في بطولتي كول أوف ديوتي: مودرن وار فير، وEA Sports FC24 في اليوم التالي، وتستمر جميع البطولات حتى يوم الأحد الموافق 18 أغسطس.