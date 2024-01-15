بطولة آسيا 2023: البحرين تخسر أمام كوريا الجنوبية بثلاثية

استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في بطولة آسيا المقامة حالياً في قطر بالفوز على نظيره البحريني في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن المرحلة الأولى من دور المجموعات بفوز منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها هوانج في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للمنتخب البحريني عبدالله الحشاش في الدقيقة 51.
ونجح اللاعب لي جانغ في إضافة "هدفين" في الدقيقة 56 قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 69.
بتلك النتيجة يحصد الشمشون الكوري الجنوبي أول ثلاث نقاط له فيما يظل المنتخب البحريني بلا رصيد في المجموعة التي تضم إلى جوارهما ماليزيا والأردن.