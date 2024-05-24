"القاسم" يشارك في الاجتماع الدوري الثالث للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي

شارك الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي إبراهيم بن سليمان القاسم، اليوم الجمعة، في الاجتماع الدوري الثالث للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع الذي أقيم في مدينة العين الإماراتية على هامش إياب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر اليوم السبت، موافقة اللجنة على تنظيم التصفيات والنهائيات في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا بشكل سنوي، وذلك بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 17 عامًا سنويًا بدلًا من كل سنتين، فقد وافقت اللجنة أيضًا على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عامًا لتقام كل عام.

كما قررت اللجنة إيقاف إقامة تنظيم نسخ كأس آسيا تحت 23 عامًا التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتبارًا من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل أربع سنوات بدايةً من عام 2028.

كما ناقشت اللجنة وفقًا للبيان الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدد من التعليمات الخاصة بالأندية في دوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، ودوري أبطال آسيا 2 ACL Two، ودوري التحدي الآسيوي ACGL.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.