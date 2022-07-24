منتخب ليبيا يفوز على منتخب لبنان في المجموعة الثالثة

حقق منتخب ليبيا فوزاً بهدفين دون رد أمام منتخب لبنان، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
سجل هدفي منتخب ليبيا كل من محمد عادل وعبدالميسر بشينة، وحصل محمد عادل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب ليبيا لـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب الجزائر، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث بدون رصيد.
وتختتم مباريات المجموعة الثالثة باللقاء الذي يجمع بين منتخبي ليبيا والجزائر يوم الأربعاء المقبل، لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.