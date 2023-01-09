خليجي 25.. عمان تنجو من مطب اليمن وتتصدر مؤقتًا

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب العماني للنقطة رقم 4 في صدارة المجموعة مؤقتًا قبل مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما أصبح المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.