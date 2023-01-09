خليجي 25.. عمان تنجو من مطب اليمن وتتصدر مؤقتًا

حقق المنتخب العماني الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين بين المنتخبين، على أرض ملعب البصرة الدولي.
وانتهت المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25 بفوز المنتخب العماني بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة كانت بدايتها للمنتخب العماني عن طريق جميل اليحمدي قبل أن يتعادل عبدالواسع المطري لليمن، ويضيف اللاعب عمر الداحي الهدف الثاني لليمن في الدقيقة 30.
ويعادل أرشد العلوي في الدقيقة 37 النتيجة لعمان، وفي بداية الشوط الثاني أضاف اللاعب عصام الصبحي الهدف الثالث لعمان.
وكان المنتخب العماني قد نجح في اقتناص نقطة التعادل من المضيف العراقي في الجولة الأولى بعد التعادل سلبيًا.
أما المنتخب اليمني فقد تعرض للخسارة من الأخضر السعودي بهدفين نظيفين؛ حيث يتذيل ترتيب تلك المجموعة الأولى.
بتلك النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب العماني للنقطة رقم 4 في صدارة المجموعة مؤقتًا قبل مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما أصبح المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.