"خيسوس": لا أفكر نهائياً في مغادرة "الهلال".. أنا أحد أعلى المدربين أجراً في العالم"

وبسؤاله عن إمكانية العودة للتدريب في البرتغال، أجاب: "لا، في الوقت الحالي الأمر صعب للغاية، فنحن حالياً نقدّم موسماً جيداً للغاية، ومن الناحية المالية فأنا مع الهلال أحد أعلى المدربين أجراً في العالم".