"خيسوس": لا أفكر نهائياً في مغادرة "الهلال".. أنا أحد أعلى المدربين أجراً في العالم"

أكّد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب نادى الهلال، أنه سعيد مع نادى الهلال، ولا يفكر في مغادرة الفريق في الوقت الحالي والعودة إلى البرتغال.
وقال خيسوس في تصريحات لقناة "SPORT TV" البرتغالية: "أنا مع الهلال أحقّق نتائج قياسية ونعيش معاً فترة رائعة، ولا أفكر في ترك النادي في الوقت الحالي".
وبسؤاله عن إمكانية العودة للتدريب في البرتغال، أجاب: "لا، في الوقت الحالي الأمر صعب للغاية، فنحن حالياً نقدّم موسماً جيداً للغاية، ومن الناحية المالية فأنا مع الهلال أحد أعلى المدربين أجراً في العالم".
وأضاف خيسوس قائلاً: "كرة القدم تتغيّر، لكن خلال العامين المقبلين لا أعتقد أن الأمر سيتغيّر بالنسبة لي وسأبقى خارج البرتغال".
ويحقق خورخى خيسوس مع الهلال في الوقت الحالي موسماً رائعاً، إذ يتصدّر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.