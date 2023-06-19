في مجموعة السعودية بكأس آسيا للناشئين: أستراليا تتغلب على الصين

حقق منتخب أستراليا فوزاً مثيراً على الصين بنتيجة 5-3 يوم الاثنين على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وسجل نيستوري ارانكوندا (9 و18) وجيوفاني دي ابريو (12) وميتشل غلاسون (25) وناثان اماناتيديس (90+8) أهداف أستراليا، في حين أحرز وانغ يودونغ (14 و62) وكواي جيوين (45+7) أهداف الصين.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، المنتخب السعودي مع نظيره منتخب طاجيكستان على نفس الملعب.
وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام أستراليا التي لعبت مباراتين، مقابل نقطة لكل من طاجيكستان والصين.