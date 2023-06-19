في مجموعة السعودية بكأس آسيا للناشئين: أستراليا تتغلب على الصين

حقق منتخب أستراليا فوزاً مثيراً على الصين بنتيجة 5-3 يوم الاثنين على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.