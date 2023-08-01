مدرب الاتحاد "سانتو ": فابينيو لن يشارك.. و"العليان" يؤكد: رغبتنا في الفوز دائمًا

وتابع : "سوف نقرر مشاركة اللاعب كانتي بناء على اجتماع اليوم مع اللاعب والجهاز الطبي، ولكن من المؤكد أنه سوف يشارك في المباريات المقبلة، و إصابة طارق مزعجة من تدخل قوي وهو الآن أفضل بعد العملية الجراحية وسننتظر حتى يتحسن تمامًا، فهو لاعب مميز بشخصية استثنائية، وعندما يكون جاهزًا سوف يكون عنصرًا مهمًا.