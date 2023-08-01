مدرب الاتحاد "سانتو ": فابينيو لن يشارك.. و"العليان" يؤكد: رغبتنا في الفوز دائمًا

أكد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم ، صعوبة مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023م.
جاء حديث البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشرطة العراقي ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها السعودية في مدن الطائف، أبها والباحة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقًا.
وقال سانتو: "مباراة صعبة، الشرطة فريق منظم دفاعيًا ويجيد اللعب على المرتدات وتحركات مهاجمهم جيدة، وقمنا بتحليل أدائهم وسنقوم بالتركيز على أدائنا وتطوره".
وأضاف: "فابينيـو لاعب اتحادي سوف يكون موجودًا مع الفريق في الطائف، لكن لن يشارك في البطولة لأنه غير مسجل في قائمة الفريق، وستكون فرصة له للاندماج مع الفريق".
وتابع : "سوف نقرر مشاركة اللاعب كانتي بناء على اجتماع اليوم مع اللاعب والجهاز الطبي، ولكن من المؤكد أنه سوف يشارك في المباريات المقبلة، و إصابة طارق مزعجة من تدخل قوي وهو الآن أفضل بعد العملية الجراحية وسننتظر حتى يتحسن تمامًا، فهو لاعب مميز بشخصية استثنائية، وعندما يكون جاهزًا سوف يكون عنصرًا مهمًا.
وأردف المدرب البرتغالي :"تركيزنا حاليًا على البطولة، وفي الوقت المناسب سوف نقرر من اللاعب الذي سيكون، فابينيو بديلاً له، نعمل على إيجاد الحلول دائمًا لمصلحة الفريق".
وقال المدافع مدالله العليان بدوره :"فريق الشرطة منظم ، وثقتنا بالجهاز الفني في توجيهنا فنيًا لتجاوز اللقاء، الروح التي أظهر بها نابعة من رغبتي في الانتصار دائمًا".
يُذكر ، أن الاتحاد تأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، إثر فوزه على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد الماضي ، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين.