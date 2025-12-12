بركلات الترجيح.. الإمارات تعبر الجزائر وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد أن تجاوز نظيره الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المواجهة التي جرت اليوم الجمعة على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في الدوحة، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري.