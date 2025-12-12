بركلات الترجيح.. الإمارات تعبر الجزائر وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد أن تجاوز نظيره الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المواجهة التي جرت اليوم الجمعة على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في الدوحة، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري.
وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية خلال الشوط الأول، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.
ومنح عادل بولبينة التقدم للمنتخب الجزائري مطلع الشوط الثاني، بعد دقيقة واحدة فقط من الانطلاقة، بعدما تابع تسديدة ياسين الإبراهيمي المرتدة من الحارس داخل الشباك.
وبعد الهدف، ضغط منتخب الإمارات بقوة بحثًا عن هدف التعادل والعودة في المباراة، وهو ما تحقق في الدقيقة 64 عن طريق برونو، بعد صناعة مميزة من كايو.
ومضت الدقائق سريعًا دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة، على الرغم من المحاولات المتكررة من الطرفين، التي لم تكن خطرة على المرميين، لتأتي بعدها صافرة النهاية معلنة التعادل الإيجابي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية.
وفي الشوطين الإضافيين، لم نشهد أي تغيير على مستوى النتيجة، ليتأجل الحسم إلى ركلات الجزاء، التي ابتسمت في نهاية المطاف لمنتخب الإمارات.
وضرب المنتخب الإماراتي موعدًا في الدور نصف النهائي مع نظيره المغربي، الفائز على المنتخب السوري في ربع النهائي بهدف نظيف.