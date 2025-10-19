دوري روشن للمحترفين: التعاون يضرب ضمك بسداسية ويقفز للوصافة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.
وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز التعاون بستة أهداف مقابل هدف.
سجّل أهداف المباراة وليد الأحمد في الدقيقة 11، قبل أن يضيف سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم عدّل النتيجة فالنتين فادا بهدف لضمك في الدقيقة 31.
وفي شوط المباراة الثاني، أضاف اللاعب جمال حركاس الهدف الثالث للتعاون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 53، قبل أن يضيف روجر مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 68، ثم أضاف بسام الحريجي الهدف الخامس في الدقيقة 87، واختتم الأهداف رومان فيفر بالهدف السادس للتعاون في الدقيقة 88.
وشهدت الدقيقة 41 أول حالة طرد للاعب ضمك هزاع الهزاع، كما شهدت الدقيقة 59 حالة طرد جديدة للاعب ديفيد كايكي بعد العودة إلى تقنية «VAR».
وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد ضمك عند نقطة واحدة.