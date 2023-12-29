صافرة "ماريو إسكوبار" تضبط مواجهة الهلال والفيحاء.. وروماني يقود قمة الأهلي والخليج

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.
وتقام 3 مباريات اليوم في الجولة 19، حيث يستضيف الرائد نظيره أبها في تمام الساعة السادسة مساءً، بقيادة الحكم السعودي شكري الحنفوش .
ويحل الفيحاء ضيفاً على نظيره الهلال، في تمام الساعة السادسة مساءً بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية (الرياض)، بقيادة الحكم "ماريو إسكوبار" من غواتيمالا .
ويحل الخليج ضيفًا على الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، بقيادة الحكم الروماني "أستفان كوفاكس".