لجنة المسؤولية الاجتماعية تتوج الأندية الفائزة وتختتم بمزاد الخير.. تعرف على التفاصيل

حقق نادي النصر المركز الأول في جائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2021-2022م، عن مبادرة "فرحتكم نصرنا" ليحصل على مبلغ 500 ألف ريال، وذلك خلال حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية الذي أقيم اليوم الأربعاء على هامش الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في دورتها الخامسة عشر.
وحصل نادي الفتح على جائزة المركز الثاني والتي تبلغ قيمتها 400 ألف ريال وذلك عن مبادرة "متصالحين" والخاصة بمصابي مرض السكر من فئة الأطفال، فيما حصد نادي الاتفاق جائزة المركز الثالث حيث حصل على مبلغ 300 ألف ريال وذلك عن مبادرة مركز الاتفاق للتأهيل الطبي والمخصص لتأهيل إصابات الملاعب والحوادث لأفراد المجتمع.
أما المركز الرابع وجائزته التي تبلغ 200 ألف ريال فذهب لصالح نادي القادسية عن مبادرة "نتحرك" والتي تهدف لدمج اللاعبين من ذوي الإعاقة بلاعبي الألعاب المختلفة، في حين حقق الهلال المركز الخامس وحصل على مبلغ 100 ألف ريال عن مبادرة أكاديمية نادي الهلال المجتمعية لكرة القدم، والتي تهدف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
وضمت لجنة تحكيم جائزة المسؤولية الاجتماعية كل من مستشار التنمية المستدامة فيصل اليوسف، وأماني الشعلان خبير الاستدامة والمختصة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، والدكتورة مها الكلثم أستاذ الإستراتيجيات وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة سابقاً وعضو اللجنة العلمية لتحكيم جائزة خدمة المجتمع بالجامعة، بالإضافة إلى إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية.
كما حقق جمهور نادي الهلال المركز الأول ومبلغ 150 ألف ريال في جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي 2021-2022 في حين حصل جمهور نادي الاتحاد على المركز الثاني ومبلغ 100 ألف ريال، فيما حل جمهور النادي الأهلي في المركز الثالث وحصل على 50 ألف ريال، وتأتي جائزة الجمهور المثالي تقديراً من لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد للدور الذي تقوم به الجماهير عبر مؤازرتها ودعمها للمنتخبات والأندية، كما تأتي للرفع من حجم التنافس والتشجيع المثالي بين الجمهور.
وتستند جائزة الجمهور المثالي التي أعلن عن تأسيسها في أغسطس 2021 على 5 معايير رئيسة يأتي في مقدمتها الحضور الجماهيري والذي يشكل نسبة 40% من إجمالي التقييم، ويتم الاعتماد في تحديد هذا المعيار على الإحصائيات المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين والخاصة بالحضور الجماهيري الإجمالي للأندية طيلة الموسم الرياضي على أرضها، في حين ارتبطت نسبة 25% من نقاط التقييم بالمعيار الثاني والخاص بانضباط الجمهور طبقاً لعدد المخالفات الانضباطية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بحق جماهير كل نادي طيلة الموسم.
ويأتي المعيار الثالث في جائزة الجمهور المثالي والذي يشكل نسبة 15% مرتبطاً بتقديم النادي لمبادرة واحدة استفاد منها الجمهور أو ساهم في تنفيذها بالتعاون مع الأندية في مجالات المحافظة على بيئة الملاعب أو المساعدة في التنظيم وخدمات التطوع أو دعم الانضباط والتشجيع المثالي، ويتولى تقييم هذا المعيار أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد، أما المعيار الرابع والذي يشكل نسبة 15% فجاء متعلقاً بتصويت عام يتم نشره لمدة 24 ساعة عبر موقع الاتحاد الرسمي ويشارك فيه الجميع لاختيار أفضل جمهور نادي فعال ومؤثر، في حين ذهبت 5% من نسبة التقييم في جائزة الجمهور المثالي للمعيار الخامس والذي يتعلق بمجالس الجمهور وارتباطها التنظيمي بالأندية، واعتراف الأندية بممثلي تلك المجالس وتقديم قائمة بأسماء رؤسائها.
كما تم على هامش الحفل إقامة مزاد الخير والذي تم من خلاله عرض 3 قطع لمزاد خيري بين ممثلي المسؤولية الاجتماعية، حيث قام نادي النصر بشراء قميص اللاعب خالد الزيلعي بمبلغ 150 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد على هذا القميص لأبناء اللاعب رحمه الله.
فيما اشترت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى كرة الطفلة يارا محاربة السرطان بمبلغ 150 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد على الكرة للطفلة، فيما اشترى سعود بن خالد الثبيتي قميص المنتخب الوطني "نسخة اليوم الوطني" بمبلغ 170 ألف ريال، حيث ذهب ريع المزاد لصالح جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.