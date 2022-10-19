لجنة المسؤولية الاجتماعية تتوج الأندية الفائزة وتختتم بمزاد الخير.. تعرف على التفاصيل

ويأتي المعيار الثالث في جائزة الجمهور المثالي والذي يشكل نسبة 15% مرتبطاً بتقديم النادي لمبادرة واحدة استفاد منها الجمهور أو ساهم في تنفيذها بالتعاون مع الأندية في مجالات المحافظة على بيئة الملاعب أو المساعدة في التنظيم وخدمات التطوع أو دعم الانضباط والتشجيع المثالي، ويتولى تقييم هذا المعيار أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد، أما المعيار الرابع والذي يشكل نسبة 15% فجاء متعلقاً بتصويت عام يتم نشره لمدة 24 ساعة عبر موقع الاتحاد الرسمي ويشارك فيه الجميع لاختيار أفضل جمهور نادي فعال ومؤثر، في حين ذهبت 5% من نسبة التقييم في جائزة الجمهور المثالي للمعيار الخامس والذي يتعلق بمجالس الجمهور وارتباطها التنظيمي بالأندية، واعتراف الأندية بممثلي تلك المجالس وتقديم قائمة بأسماء رؤسائها.