وفد "الآسيوي" يزور الرياض.. ويعقد اجتماعًا مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "السعودية 2027"، اجتماعًا في الرياض، أمس الأربعاء، مع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سيري وندسور جون، وذلك لمناقشة استعدادات المملكة لتنظيم البطولة.