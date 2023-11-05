رياضة

"متوهجة عذبة" تحقق انتصارها الثاني .. في الشوط المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة

"متوهجة عذبة" تحقق انتصارها الثاني .. في الشوط المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة

حققت الفرس "متوهجة عذبة" إنتاج عذبة للسباقات، والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز, انتصارها الثاني في سجلها السباقي في الشوط المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة لعمر 3 سنوات وأكثر لمسافة 1200 متر بزمن "1:19.31" والمسجل باسمها بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن المهرة مبارزة الخالدية التي حلت ثانياً.

كما حقق الجواد "ضرغام عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائد له انتصاره الرابع في سجله السباقي في الشوط المخصص للجياد عمر 4 سنوات وأكثر لمسافة الميل وبزمن "1:48.56" والمسجل باسمه بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض وبفارق 4 أطوال عن الجواد "فاكر دو بوي" الذي حل ثانيًا.

ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض

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