طبقًا ما أعلن فريقه الجديد.. "ميسي" مع إنتر ميامي الأمريكي حتى 2025

وتحدَّث ميسي بهذه المناسبة عبر فيديو، بثه حساب النادي الأمريكي على «تويتر»، قائلاً: «أنا متحمس جدًّا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة، ومعًا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها. وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد».