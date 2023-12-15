رياضة
دوري روشن: الرياض يسعى لتجاوز الخليج.. والإثارة تجمع الاتفاق والتعاون
تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين، يستضيف الرياض في إحداهما نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويواجه الاتفاق في الأخرى التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
قمة مؤجَّلة
وتُستثنى مباراة الاتحاد مع النصر التي ستُقام في الـ 26 من الشهر الجاري؛ لمشاركة الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر.