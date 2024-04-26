صافرة يونانية تقود مواجهة الهلال والفتح في الجولة 29 لدوري روشن

كشف الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وتمّ تعيين طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مباراة الهلال المتصدّر وضيفه الفتح سادس الترتيب، والمقررة على ملعب "المملكة أرينا"؛ حيث سيكون بقيادة الحكم اليوناني "أناستاسيوس سيديروبوليس"، وبمساعدة من مواطنَيْه: "بوليكتوريس كوستاراس، ويميترياديس لازاروس"، فيما سيشرف على غرفة الفيديو "أنخيلوس ليفانخيلو" بمساعدة من "ايفانجيلوس مانوهوس".
واختار الاتحادُ طاقمَ تحكيم مكسيكيًّا لقيادة قمة مواجهات الجولة، والتي تجمع بين اتحاد جدة ونظيره الشباب بقيادة الحكم "سيزار راموس"، ويعاونه كلٌّ من: "ماركو بيسغيورا" كمساعد أول، و"ريكاردو اسبينوزا" كمساعد ثانٍ، في حين سيتولّى "أوسكار ماسياس" مسؤولية إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم الوطني "فيصل القحطاني".
وسيقود طاقمٌ وطني بقيادة "شكري الحنفوش" لقاءَ ضمك والتعاون، وسيعاونه كلٌّ من: "سعد الشبرمي، وعادل شراحيلي"، بينما ستكون غرفة الفيديو بعهدة "فيصل البلوي"، وبمساعدة من "عبدالعزيز العبد الكريم".