صافرة يونانية تقود مواجهة الهلال والفتح في الجولة 29 لدوري روشن

واختار الاتحادُ طاقمَ تحكيم مكسيكيًّا لقيادة قمة مواجهات الجولة، والتي تجمع بين اتحاد جدة ونظيره الشباب بقيادة الحكم "سيزار راموس"، ويعاونه كلٌّ من: "ماركو بيسغيورا" كمساعد أول، و"ريكاردو اسبينوزا" كمساعد ثانٍ، في حين سيتولّى "أوسكار ماسياس" مسؤولية إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم الوطني "فيصل القحطاني".