رياضة
مهاجم الأهلي "البريكان" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في الأهداف
لاعب الهلال "سالم الدوسري" حلّ في المركز الثاني
كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في الأهداف بالدوري السعودي هذا الموسم.
وتصدر القائمة مهاجم الأهلي "فراس البريكان"، الذي نجح بالمساهمة في تسجيل 10 أهداف، بمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم .
واحتل المركز الثاني بالتساوي سالم الدوسري، لاعب الهلال، صالح آل عباس، لاعب نادي الرياض، إذ نجحا في بالمساهمة في تسجيل 8 أهداف لكل منهما.