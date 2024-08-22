مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يمهّد الطريق لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية 2025 في السعودية

من جهة أخرى، قال دايفيد لابيرتينت، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة الرياضات الإلكترونية باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات: "إنني أتطلع إلى التحدّث في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة لتسليط الضوء على القرار التاريخي بإنشاء الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، وكيف أن هذا القرار يؤكّد التزامنا بالابتكار مع الحفاظ على القيم التي طالما تميّزت بها الألعاب الأولمبية. تُعد الرياضات الإلكترونية قطاعًا سريع النمو وله شعبية كبيرة لدى الأجيال الشابة في جميع أنحاء العالم، ولذا من الطبيعي أن يكون لها مكانتها على المسرح الأولمبي، حيث يجتمع أفضل الرياضيين في العالم معًا بروح التميز واللعب النظيف".