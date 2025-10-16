يوفنتوس يعيد اهتمامه بضم فرانك كيسيه من الأهلي

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس جدد اهتمامه بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، نجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن إتمام الصفقة يعتمد على موافقة اللاعب على تخفيض راتبه المرتفع، الذي يبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويًا، مشيرة إلى رغبة كيسيه في العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له التألق بقميص ميلان.
ويرتبط كيسيه بعقد مع الأهلي حتى عام 2026 في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون يورو، فيما تفكر إدارة النادي في تمديد عقده حتى 2028 بناءً على توصية من المدرب ماتياس يايسله.