حفل اعتزال "خالد مسعد".. مواجهة استعراضية بين نجوم 94.. ومباراة تجمع الأهلي السعودي والأهلي المصري

عُقد أمس السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بحفل اعتزال لاعب المنتخب السعودي وناديي الأهلي والاتحاد سابقًا الكابتن خالد مسعد، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وشهد المؤتمر الذي نظمته جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، استعراض مسيرة اللاعب الرياضية الثرية بالإنجازات الوطنية مع المنتخب السعودي والناديين وتقديم لمحة عن إنجازاته الحافلة بالبطولات التي حققها على المستويين المحلي والدولي.
كما أعلن عن تفاصيل المباراتين الوديتين التي ستجمع بين نادي الأهلي السعودي الذي شهد انطلاقة اللاعب خالد مسعد ونظيره النادي الأهلي المصري كمباراة ثانية، وتسبقها مباراة استعراضية تجمع نجوم جيل التسعينيات من جهة وأصدقاء اللاعب من جهة أخرى.
وسيُشارك في فريق نجوم التسعينيات كلٌ من: ماجد عبدالله, محمد عبدالجواد، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محيسن الجمعان، محمد نور, محمد الدعيع، فؤاد أنور, طلال الجبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبدالله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، وصالح الداود.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة المكرمة نصار الظاهري، أهمية تكريم الرياضيين الذين أسهموا في رفع راية الوطن في المحافل الرياضية الدولية، شاكرًا في الوقت ذاته لتعاون الناديين الأهلي السعودي والأهلي المصري للمشاركة في هذا المحفل.
ودعا الظاهري الجماهير للحضور والمشاركة في هذا التكريم الذي يعكس روح التقدير والاحترام لرموز الرياضة السعودية، ومبينًا أن عائدات حفل الاعتزال والمباراة ستُخصص لدعم البرامج الخيرية الخاصة برعاية الرياضيين في المنطقة، مما يعكس التزام الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.