حفل اعتزال "خالد مسعد".. مواجهة استعراضية بين نجوم 94.. ومباراة تجمع الأهلي السعودي والأهلي المصري

وسيُشارك في فريق نجوم التسعينيات كلٌ من: ماجد عبدالله, محمد عبدالجواد، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محيسن الجمعان، محمد نور, محمد الدعيع، فؤاد أنور, طلال الجبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبدالله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، وصالح الداود.