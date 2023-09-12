بعثة الأهلي المصري تصل المملكة تأهبًا لمباراة كأس السوبر الإفريقي 2023

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.