بعثة الأهلي المصري تصل المملكة تأهبًا لمباراة كأس السوبر الإفريقي 2023

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
وكانت بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية وصلت اليوم أيضًا إلى السعودية.
ويواجه النادي الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص التعاون بما يخدم كرة القدم السعودية والإفريقية.