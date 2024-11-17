3 أندية أوروبية عملاقة تتنافس للتعاقد مع نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني غابرييل فيغا، لاعب النادي الأهلي السعودي، قد يتجه إلى اللعب في الدوري الأوروبي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أفادت صحيفة "fichajes" فى تقرير لها فإن "فيغا" قد يعود إلى أوروبا؛ حيث تتصارع ثلاثة أندية أوروبية عملاقة من أجل ضم اللاعب الإسباني الشاب الذي فاجأ الجميع بأدائه الرائع رغم صغر سنه.
وبحسب الصحيفة، فقد أبدت أندية توتنهام ونابولي وفيورنتينا، اهتمامها بالحصول على خدمات لاعب الأهلي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن أستون فيلا وأتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، أبدوا أيضًا اهتمامًا، خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي البالغ من العمر 22 عامًا.
وكان غابرييل فيغا، قد قدم إلى النادي الأهلي في صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيغو الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.