3 أندية أوروبية عملاقة تتنافس للتعاقد مع نجم الأهلي

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن أستون فيلا وأتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، أبدوا أيضًا اهتمامًا، خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي البالغ من العمر 22 عامًا.